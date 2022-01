Exclusivo para concorrentes com mais de 60 anos, “The Voice +” já tem estreia marcada

Exclusivo para concorrentes a partir dos 60 anos, o programa “The Voice +” conta com a apresentação de André Marques e Thalita Rebouças. O formato tem estreia marcada para 24 de janeiro, às 12.30 H, na Globo.

Claudia Leitte, Daniel, Mumuzinho e Ludmilla são os jurados que vão avaliar as performances dos concorrentes. O “The Voice+” tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Angélica Campos.

Para Creso, a nova versão representa o crescimento e amadurecimento do “The Voice” no Brasil, mas apresenta-se também como um espaço de oportunidade na vida desses artistas. “Boa música é intemporal e não existe limite quando falamos sobre a realização de sonhos. As pessoas estão a viver mais e melhor – há quem brinque inclusive que os 60 são o novo 40. Mas o que mais queremos é ser um palco para quem ainda tem sonhos e muita energia. Essa é a principal força do nosso ‘Voice+’ e desses artistas que nos escolheram. É uma missão bonita, uma mensagem importante a passar para quem está vivendo o aqui e o agora. E essa troca entre gerações, entre jurados e vozes, é uma das coisas mais valiosas que temos”, considera.

Angélica Campos, diretora-geral do concurso, concorda que as diferenças de idade são uma vantagem importante na competição. “Na vida, de uma maneira geral, acredito que devemos estar abertos a aprender. Na música isso também acontece, pois existe sempre um ritmo novo, artistas novos e cada geração que chega traz informações diferentes. Isso faz parte desta arte, estar sempre em aprendizagem. Acho que todos nesse ‘reality’ têm esse papel: os nossos talentos têm muito a ensinar a todo mundo pela sua vivência. E os nossos jurados também têm esse poder de troca com eles, por serem de uma geração com outras experiências”, sublinha.

Antes de conhecer os talentos, a cantora Ludmilla já tem um recado para os concorrentes: “Cantem como se estivessem no chuveiro, na casa deles, e que curtam muito essa experiência. Porque há o nervosismo, mas a oportunidade pode ser única. Mal posso esperar para viver esse sonho junto com os candidatos. Já estou louca para ouvir as vozes maravilhosas que vêm por aí e virar a cadeira. Vai ser demais”, antecipa a artista, que marca a sua estreia no papel de mentora no “The Voice+”.

Claudia Leitte, veterana nas cadeiras nas duas versões já conhecidas pelo público desde a estreia do formato no Brasil, também aproveita para deixar alguns conselhos. “Respirem fundo, sejam vocês e divirtam-se em cada momento da apresentação. Tenham consciência de que somos uma grande família e estamos de peito aberto para receber cada um de vocês exatamente do jeito que são. Estou muito feliz por mais uma vez fazer parte de uma nova etapa da família ‘The Voice’”, destaca.

O cantor Mumuzinho destaca a importância que cada um dos mentores tem na história dos candidatos. “A emoção de participar do ‘The Voice+’ é incrível. O ‘The Voice Kids’ já me proporcionou essa alegria, essa emoção, de fazer parte do sonho de milhões de crianças que têm o talento da voz. Impactar a vida dessas crianças e levar um pouco do legado do que vivi não tem preço. E poder agora passar isso para os candidatos do ‘The Voice+’, pessoas que cantam há bastante tempo e que talvez não tenham tido oportunidade de mostrar isso… Eu quero conhecer esses sonhos. O ‘The Voice+’ vai abrir as portas para que eles possam cantar e emocionar-nos. Estou feliz, não vejo a hora de estar naquele palco para descobrir e conhecer esses talentos do Brasil”, diz o músico.

Para Daniel, que fez parte da equipa do “The Voice”, de 2012 a 2014, a expectativa também é muito grande. “O ‘The Voice’ já é um projeto que fala e conta histórias de vidas, misturadas com música e com uma carga de emoção muito grande nos adultos e crianças participantes. Imagina agora, trazendo essa outra geração, que chega com uma bagagem enorme e podendo ter a oportunidade de deixar vir à tona seus desejos e sonhos de cantar. Tenho certeza que vai ser incrível dividir com meus parceiros Mumuzinho, Claudia Leite e Ludmilla os momentos lindos que certamente virão”, referiu.