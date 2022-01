Concorrentes de “Big Brother Famosos” autorizados a sair para votar

Os concorrentes do “reality show” “Big Brother Famosos”, da TVI, poderão sair da casa para cumprirem o direito de voto nas eleições Legislativas.

A notícia foi avançada pela revista “Nova Gente”. No entanto, a publicação não refere se os concorrentes votam no dia 30 de janeiro ou se já o fizeram nesta quarta-feira, 26 de janeiro, pois “por uma questão de privacidade” a estação de Queluz de Baixo não confirmou essa informação.

A revista adianta ainda que os concorrentes “são acompanhados por um elemento da produção do programa e cumprem com todas as regras de segurança” relativamente à covid-19. “São privilegiados os horários de menor afluência às urnas”, refere ainda a mesma fonte à revista.

Desta forma, Bruno de Carvalho, Kasha, Jorge Guerreiro, Catarina Siqueira, Liliana Almeida e Marta Gil, poderão ir até às urnas. Já Jardel, Jaciara e Jay ficam na “casa mais vigiada do país”.