Conheça a dupla de comentadores da edição de 2024 do “Big Brother”

As galas do “Big Brother 2024” vão contar dois ex-concorrentes da edição de 2023 no papel de comentadores.

Cláudio Ramos anunciou esta manhã, durante o “Dois às 10”, que o “Big Brother 2024” vai contar com uma dupla de comentadores especial.

“Estão anunciados os novos comentadores do Big Brother 2024!! Francisco Monteiro e Márcia Soares vão estar na companhia de Cláudio Ramos todos os domingos!”, lê-se nas redes sociais do “reality show”.

Na caixa de comentários, os fãs já começaram a reagir ao anúncio. “Uau, será épico”, “Os melhores”, “Mais um desafio” e “Parabéns aos dois. E também à TVI pela escolha” são alguns dos exemplos.