Cristiano Ronaldo ajuda cantora Pink a realizar o sonho de Natal de crianças

Cristiano Ronaldo vai ajudar a cantora Pink a realizar o sonho de várias crianças que a artista está a representar neste Natal.

Pink deixou uma mensagem, no perfil de Twitter, a pedir ao “capitão” da Seleção Nacional para a ajudar com várias crianças que só querem uma camisola do craque como prenda este Natal.

“Olá, Cristiano! Estou a patrocinar um conjunto de crianças no Natal deste ano, que não querem mais nada a não ser uma camisola tua. Elas não têm muito, por isso, estou determinada a fazer isto acontecer”, começou por escrever.

“É demasiado pedir-te para me enviares duas camisolas que podem mudar a vida destas crianças? Sei que estás sempre a fazer coisas incríveis, mas…” prosseguiu a artista.

O jogador de futebol do Manchester United está atento ao que se passa fora dos relvados e respondeu ao pedido de ajuda da cantora norte-americana, garantindo que vai enviar camisolas assinadas.

“Olá, Pink! Estou feliz por ajudar. Vou organizar algumas camisolas assinadas para esses miúdos, sem problema. Obrigada por fazeres isto acontecer”, pode ler-se na publicação do atleta.