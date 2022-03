Cristiano Ronaldo apanhado em carro de luxo junto à nova casa em Lisboa (foto)

O “capitão” da Seleção Nacional aproveitou uma pausa no estágio da Seleção Nacional para o Europeu para folgar e dar uso a um dos seus muitos carros de luxo junto à nova casa na Rua Castilho.

A polémica “marquise” construída no último andar de um edifício da Rua Castilho, em Lisboa, tem dado que falar nas últimas semanas, por não estar legalizada, mas Cristiano Ronaldo mostra-se indiferente à polémica e, enquanto o estágio da Seleção Nacional para o Europeu de 2020 não “aperta” – e os jogadores estão autorizados a pernoitar em casa -, CR7 tem passado o dia entre os treinos na Cidade do Futebol, em Oeiras, e a nova residência no centro da capital, a mais cara do país, que terá custado 7,5 milhões de euros.

Depois de ter sido captado a entrar numa carrinha de vidros fumados, a N-TV mostra agora o craque a sair do edifício e a abrir a porta de um luxuoso Bugatti Chiron, uma das muitas “máquinas” que o futebolista detém, entre as quais se contam, ainda, um Lamborghini Aventador, um Ferrari 559 GTO ou um Bentley Continental GT Speed.

Este exclusivo Bugatti Chiron terá sido um dos carros que, há duas semanas, uma equipa de transportes portuguesa foi buscar a Turim, cidade italiana que acolhe o “capitão” desde que Cristiano Ronaldo joga na Juventus.