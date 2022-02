Cristiano Ronaldo celebra 37 anos e família festeja o aniversário

Cristiano Ronaldo comemora, este sábado, 37 anos. A família já deu os parabéns ao craque do Manchester United nas redes sociais.

O avançado do Manchester United e da Seleção Nacional está de parabéns. Cristiano Ronaldo celebra, neste sábado, 37 anos e recebeu pela manhã as felicitações da mãe e das irmãs.

“Parabéns filho, que tenhas um dia muito feliz e que este dia se repita por muitos anos. Beijinhos”, escreveu Dolores Aveiro nas redes sociais.

Já Kátia Aveiro deixou palavras emocionadas. “Ele é um dos amores da minha vida. E hoje esse menino homem completa mais um ano de existência, graças a Deus com muita saúde e com luz, aquela luz que ele sempre carrega desde que eu o vi pela primeira vez”.

“Amo-te muito meu irmão já sabes disso, o resto já te falei por telemóvel. Então por aqui só presto a minha homenagem com umas singelas palavras mas que são ditas com o maior orgulho, ao homem que mais admiro no mundo”, acrescentou Katia Aveiro.

“Que Deus te abençoe meu irmão e te cuide todos os dias da tua vida. Feliz aniversário”, rematou a empresária.

Também a outra irmã. Elma Aveiro, homenageou o jogador. “Parabéns ao meu mano, que Deus te cuide sempre e agradeço a Deus todos os dias por me dar os melhores manos do Mundo”.

“Desejo-te muitos e muitos anos com muita saúde e dizer que te amo com todas minhas forças, tu sabes. Um dia muito feliz, te amo demais”, concluiu.