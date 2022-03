Cristiano Ronaldo vai abrir ginásios em Portugal

Cristiano Ronaldo está a preparar a abertura de ginásios “CR7 Fitness by Crunch” no Porto e em Lisboa.

Depois da hotelaria, o internacional português vai apostar num novo modelo de negócio em Portugal e abrir, em breve, dois ginásios, garantindo “um novo conceito” – força, compromisso, disciplina e velocidade.

A novidade foi revelada no formulário de registo do site oficial “CR7 Fitness by Crunch”, onde Porto e Lisboa surgem como localizações futuras.

De recordar que Cristiano Ronaldo tem parceria com a cadeia norte-americana de ginásios “Crunch” desde 2017 e já tem espaços em Espanha, em cidades como Corunha, Marbella, Múrcia, Badajoz, Jean e Rivas.