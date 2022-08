Cristina e Moniz recebem protagonistas da nova novela da TVI

Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz receberam, nesta segunda-feira, os quatro protagonistas da nova novela da TVI. Três deles têm estado ligados à “rival” SIC.

Foi na sede da TVI, em Queluz de Baixo, que Cristina Ferreira se encontrou com os quatro protagonistas da nova novela da estação: Pedro Sousa, Tiago Teotónio Pereira, José Fidalgo e Fernando Pires – os três últimos têm estado ligados a projetos da SIC.

O ambiente foi de festa, com José Fidalgo a chegar mesmo ao volante de um carro clássico, que foi apreciado pelos restantes colegas.

“Estão anunciados os quatro protagonistas da nova produção da TVI. Fernando Pires, José Fidalgo, Pedro Sousa e Tiago Teotónio Pereira fazem parte do novo elenco, que vai começar a gravar em breve”, refere a estação de Queluz de Baixo.

A nova trama da TVI vai ser produzida, como é habitual, pela produtora Plural Entertainment, que está a celebrar 30 anos de ficção nacional.

Já no interior das instalações do quarto canal foi a vez do diretor-geral da TVI, José Eduardo Moniz, trocar algumas palavras com os quatro atores.