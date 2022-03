Cristina, Eunice Muñoz e Paulo Pires em grande nos prémios E!

Cristina Ferreira, Eunice Muñoz e Paulo Pires estiveram em grande durante a cerimónia de entrega dos prémios E! Red Carpet, que aconteceram esta quinta-feira.

A apresentadora subiu ao palco para receber o prémio E! Red Carpet Mulher, o ator, por sua vez, arrecadou o prémio E! Red Carpet Homem e a mediática atriz foi homenageada com o troféu E! Red Carpet Carreira.

Os restantes vencedores desta noite de festa, que aconteceu no Museu da Eletricidade, em Lisboa, estão Isabela Valadeiro (E! Revelação), Ana Rita Clara (E! Influencer), Mary N (E! Música) e Leonor Borges (E! Icon).

A condução da gala dos prémios E! Red Carpet esteve à responsabilidade do ator e músico Ricardo Carriço. O evento contou ainda com a presença Lee Raftery, Managing Director for EMEA da NBC Universal International Networks.