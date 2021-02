Cristina Ferreira celebra 28 anos da TVI: “Somos uma família sem medo”

Cristina Ferreira assinalou, na tarde desta quarta-feira, os 28 anos da TVI, num editorial assinado na “newsletter” do grupo Media Capital.

A TVI está de parabéns. O quarto canal comemora 28 anos e a diretora de Ficção e Entretenimento, Cristina Ferreira, lembrou os primeiros anos da estação, quando assistia na “sua” Malveira, abordou o presente e projetou o futuro.

“Vinte e oito anos de vida de uma estação é um facto assinalável. Visto a esta distância parece uma vida inteira, como se a TVI tivesse sempre feito parte da escolha dos portugueses”, começou por escrever a diretora de Ficção e Entretenimento num editorial do grupo Media Capital.

“Recuando ao início é curioso perceber que não chegou logo a todos os pontos do país. Na Malveira, durante um tempo, não existia a 4. Mas quando se instalou depressa se percebeu que estava perto. A TVI foi sempre a estação que esteve mais perto do povo. Portugal na sua pequenez é tão vasto nas diferenças das suas gentes que me arrisco a dizer que a estação, da qual orgulhosamente faço parte, cedo percebeu para quem falava. Conhecer o público que nos abre as portas de casa é meio caminho andado para lhe sermos família. E esse foi sempre o entendimento de quem nos vê, a TVI é família. Uma família sem medo de falar, brincar, arriscar, sem vergonhas e preconceitos”.

“Por esta altura do ano, as célebres galas de aniversário juntavam rostos que se mostravam na sua verdade a milhões de pessoas. Este ano, mais do que nunca, a televisão tem um papel fundamental na sua missão de entreter e informar”, acrescentou a responsável do quarto canal.

“Tem sido um ciclo de resistência de todos e, por isso, juntos, como se canta no hino, vamos, em data de aniversário celebrar Portugal e os portugueses. Os parabéns da estação são os parabéns a um país que precisa de esperança e de alento. São o futuro na palma da mão. São o aconchego de quem tem na TVI a companhia que lhe falta em casa. Vamos ao longo de todo o dia celebrar o melhor que temos. Dentro e fora de portas. Todos numa só canção cuja letra continuamos a escrever desde 1993. Parabéns Portugal”, concluiu Cristina Ferreira.