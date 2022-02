Cristina Ferreira celebra um ano na SIC: “Amor de quem sempre me dá a mão”

View this post on Instagram

As cartas de amor não devem ser partilhadas. E são ridículas. Mas são amor. Estas palavras foram me enviadas pelo realizador. Pelo meu João. E são amor. De quem sempre me dá a mão. ♥️ . "Um sonho feito História Em 2013 sonhámos ser possível. Em conversas de corredor, na make-up, em intervalos, entre programas, em viagens para os Especiais ou em almoços imprevistos… Lá sonhávamos. Cada divisão, cada personagem, cada forma, cada potencialidade, cada embrulho. O brilho e a certeza iam aumentando e mesmo depois de ter sido "travado", a nossa reação foi olhar um para o outro e dizer: «Um dia vai acontecer». E aconteceu. Acontece. Está a acontecer. Isso é incrível! Não é tão incrível quanto tu és incrível. Um dia serás estudada academicamente, mas até esse dia chegar era bom que todos tivéssemos consciência do privilégio que é coabitarmos a mesma era que tu. É mais ou menos o mesmo que se sente quando o Ronaldo sobe o pé direito aos dois metros e trinta e oito centímetros (em bicicleta!!) e nós, a assistir no sofá, não sentirmos que é do caraças estarmos vivos na mesma altura que ele. Vês televisão nos detalhes da vida, de uma forma tão intuitiva e instantânea que espanta. És o que quiseres ser! E só não sobes o pé aos três metros porque nunca te deu para isso. Um ano do nosso programa. Que aventura isto tem sido!! Em frente, APRESENTADEIRA! " . Obrigada equipa. ♥️