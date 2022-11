Cristina Ferreira declara-se a Miguel Cristovinho: “Um ponto de luz na minha vida”

Cristina Ferreira declarou-se neste sábado ao músico dos D.A.M.A Miguel Cristovinho, a propósito de uma peça que o artista está a representar.

A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI não ficou indiferente à peça “Feiticeiro de Oz no Gelo”, na qual o intérprete dos D.A.M.A participa e declarou a sua admiração nas redes sociais.

“Cristo é feiticeiro. É coração e verdade. É feliz e passa essa energia aos outros. É tão mais do que já é. Tem tanta coisa boa guardada dentro dele à espera. Pode ser o que quiser. Agora é isto. Amanhã será outra coisa”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“É a vida que tem decidido por ele. E ele aceita, com leveza e certeza que há mais. Tornou-se um ponto de luz na minha vida. O seu simples como estás faz tantas vezes a diferença”.

“A probabilidade de nos tornarmos amigos era quase nenhuma. Hoje parece que o fomos sempre. A culpa é do @francisco_mp que ao entrar num programa me deu gente que me fazia falta e eu não sabia. É com muito orgulho que hoje o aplaudo neste palco. Com lágrimas incluídas . A amizade é a maior de todas as magias”, concluiu Cristina Ferreira.

Miguel Cristovinho respondeu de imediato ao elogio. “Ninguém diria que quem escreveu este texto querido, passado uma hora estava a pedir 15 shots de tequila. Que orgulho… abençoado por ter pessoas como tu na minha vida”.