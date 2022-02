Cristina Ferreira e Rúben Rua divertem-se em passeio de barco

Cristina Ferreira e Rúben Rua divertiram-se num passeio de barco. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e o apresentador estão a passar férias juntos.

Depois de terem vivido alguns dias de descanso no ano passado, a apresentadora do programa “Cristina ComVida” e o comunicador de “Em Família” voltaram a estar juntos no verão.

A diretora e o profissional da TVI posaram para a fotografia sentados num barco de luxo. O resultado final foi publicado por Cristina Ferreira no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

Já se sabia que os dois estavam de férias depois de Rúben Rua ter confirmado na respetiva conta que era o “amigo” que apareceu na fotografia de Cristina Ferreira, sem qualquer identificação.

Nos últimos dias, Cristina Ferreira viajou pelo Mediterrâneo num barco de Mário Ferreira, dono da TVI e fez-se acompanhar pelo filho, Tiago.