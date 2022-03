Cristina Ferreira elogia Futre no “Big Brother” e em “Rua das Flores”: “É maravilhoso”

Paulo Futre estreia-se neste domingo na TVI, numa rápida passagem pelo “Big Brother”, e já grava a novela “Rua das Flores”. Cristina Ferreira mostra-se encantada com o antigo jogador.

Primeiro dia no “ar” na TVI. Paulo Futre entra na noite deste domingo no “Big Brother Famosos” – desconhece-se quanto tempo vai ficar dentro da “casa mais vigiada do país” -, e já está a deixar Cristina Ferreira empolgada.

A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI mostra-se orgulhosa por ter ido contratar o antigo jogador de At. Madrid, FC Porto, Benfica ou AC Milan e projetos não faltam.

“A partir deste domingo haverá sempre novidades no ‘BB’. Vai ser muito engraçado. Há perspetiva de várias ações que vamos fazer todos os domingos e esta tem e entrada do Futre”, conta Cristina Ferreira, que admite que o antigo “internacional” português era uma paixão antiga.

“Na altura em que ele veio para a TVI seria a primeira aposta para o ‘BB’, mas as coisas demoraram um pouco mais de tempo”.

“O Futre é maravilhoso, também podia estar neste projeto (“Mano a Mano”, com Ana Garcia Martins), porque ele basta falar para já estar feito”, acrescenta.

Paulo Futre está a gravar, entretanto, a nova novela “Rua das Flores”. “Estamos mais felizes por ele estar extremamente satisfeito no que está a fazer na ‘Rua das Flores’. A equipa está rendida porque ele tem muito bom coração e além de saber todos os textos de cor, consegue ter uma capacidade que surpreendeu o próprio Eduardo Madeira, que até disse: ‘às vezes deixa-me sem rede porque ele acrescenta muito aquilo que nós temos’”, concluiu Cristina Ferreira.