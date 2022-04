Cristina Ferreira explica que não foi a culpada pela saída do marido de Manuel Luís Goucha da TVI

Cristina Ferreira afirmou que não foi a culpada por Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, ter deixado a cozinha do programa “Goucha”, da TVI.

A diretora de Entretenimento e Ficção sentou-se ao lado do apresentador, durante a tarde desta terça-feira, 26 de abril, para celebrar o primeiro aniversário da novela “Festa é Festa”.

A certa altura, a também apresentadora disse, em jeito de brincadeira, que na sexta-feira vai ao programa. “Pois é, fui largado na cozinha”, respondeu Manuel Luís Goucha. “És o corno, Manuel Luís Goucha”, ripostou a diretora.

“Sou sempre o último a saber”, reagiu o apresentador. “Mas neste caso ninguém sabia”, completou Cristina Ferreira.

De seguida, a comunicadora esclareceu que não esteve envolvida na saída de Rui Oliveira do formato. “Só para avisar: não vale a pena comprarem as revistas que saem amanhã, é que me metem no meio destes dois. Eu não tenho nada a ver com isto”.

Manuel Luís Goucha foi perentório e afirmou ter sido uma decisão do marido. “Não tem mesmo. A Cristina não tem culpa de coisa alguma porque o Rui é assim, se decide, está decidido”, rematou.