Cristina Ferreira lembra que Manuel Luís Goucha também engordou durante a gravidez

Cristina Ferreira lembrou que Manuel Luís Goucha também engordou durante a gravidez do filho da apresentadora, Tiago. Na altura, os dois conduziam o “Você na TV!” (TVI).

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI marcou presença no programa “Em Família”, emitido este sábado, 24 de dezembro, pelo quarto canal. Durante a conversa com Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, a apresentadora abordou a relação com Manuel Luís Goucha.

“Transformou-se no meu amor de sempre e para sempre da televisão, o que vivemos ali ninguém mais vai conseguir viver”, disse, sobre o matutino que conduziu com o apresentador entre 2008 e 2014.

A comunicadora lembrou o momento em que viveu a gravidez do filho, Tiago, e esteve a conduzir o formato. “O Manuel engordou comigo durante a minha gravidez. Engordou mesmo. Nós íamos ao bar em todos os intervalos e, como eu queria comer tudo, provava um bocadinho de cada coisa e depois dava-lhe o resto”, contou.

“O Manuel comeu, literalmente, os mesmos restos durante quatro meses. Acho que ele engordou três quilos com a minha gravidez. Viveu tudo”, acrescentou.

Lembre-se que Cristina Ferreira deixou a TVI em agosto de 2018. Um ano depois, a comunicadora assumiu “O Programa da Cristina” na SIC. Em 2020, a apresentadora voltou à estação de Queluz de Baixo.