Cristina Ferreira mistura ficção com realidade e anuncia novela com seis meses de antecedência

“Festa é Festa” é o mais recente projeto da TVI e da Plural e que vai juntar ficção – a novela -, e a realidade – um programa ao vivo especial. Só estreia em setembro, mas Cristina Ferreira anunciou já ontem a novidade.

Segundo a também apresentadora do quarto canal, “Festa é Festa” não é apenas mais uma novela, mas um projeto em que a ficção e a realidade se cruzam com o objetivo da preparação da Festa da Aldeia, uma festa carregada de significado para muitos portugueses.

Quanto à novela, trata-se de uma história de uma aldeia no interior de Portugal, que prepara a melhor festa de sempre, no ano em que a maior benemérita da mesma aldeia cumpre o seu centenário. O neto falido da idosa tem o plano de enviar a sua filha para a terra, no sentido de conquistar a sua bisavó (também de olho no dinheiro). Mas eis quando, uma jovem da cidade, altamente tecnológica e “queque”, cai contrariada naquilo que considera um fim de mundo, com pouco 5G e canais por cabo…

Em setembro a TVI vai realizar, simultaneamente, a “Festa da Aldeia”. O evento vai acontecer e a ficção vai tornar-se realidade.

“Festa é Festa” é uma ideia original de Cristina Ferreira, com autoria de Roberto Pereira. “Este é o Roberto. É da cabeça dele (e da equipa) que têm saído os episódios da nova novela ‘Festa é Festa’. Não imaginam a alegria que é trabalhar com ele. Falamos todos os dias a inventar mais alguma, a rir e a criar um projeto cuja energia nos deixa muito felizes. É uma sorte tê-lo por perto. A cada episódio que chega parecemos crianças a ler a história. Estamos a preparar a festa. E na nossa ‘aldeia’ os artistas já estão convidados. Que bela aventura temos em mãos”.

Apesar de motivada, Cristina Ferreira tem recebido várias críticas nas últimas horas: primeiro porque prometeu um anúncio ao país e muitos seguidores se sentiram “defraudados” e, depois, como muitos notaram, “há meses que a SIC já tem no ar uma novela popular, ‘Amor, Amor’”