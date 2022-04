Cristina Ferreira já tem novo vizinho no programa das manhãs

É oficial: João Paulo Sousa é o novo vizinho de Cristina Ferreira no programa da manhãs da SIC, que é líder de audiências no seu horário.

A mudança de Cláudio Ramos para a TVI deixou um lugar vago n’”O Programa da Cristina”. Após algumas suspeitas por parte da Imprensa, João Paulo Sousa confirmou, através do Instagram, que foi o escolhido.

Com Cristina Ferreira de férias, ficou no ar quem seria a pessoa que iria ficar com as chaves da casa. Contudo, depois de João Baião ter aberto o programa desta segunda-feira, apareceu o apresentador que assumiu a condução do matutino.

No perfil de Instagram, o também locutor da Cidade FM partilhou uma fotografia de umas chaves. Rapidamente, na caixa de comentários, diversos internautas enviaram mensagens de boas-vindas.

Cristina Ferreira viajou até Gstaad, na Suíça, este sábado, e já partilhou as primeiras fotografias nas redes sociais. “De manhã é que se começa o dia. Seis graus faz bem à pele”, escreveu.

