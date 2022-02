Cristina Ferreira entre a polémica do cabelo e a enchente na Altice Arena

Cristina Ferreira tem mais duas polémicas a juntar à “coleção”: desta vez, a apresentadora da TVI está a ser criticada por ter posto extensões no cabelo e reunir centenas de pessoas para o novo programa.

Habituada, há anos, às polémicas, desta vez, Cristina Ferreira lida com duas em simultâneo: as novas extensões no cabelo e o público que está a reunir na Altice Arena, em Lisboa, para o novo formato de talentos da TVI.

Uma coisa parece nada a ter a ver com a outra, mas há algo que as une: o distanciamento social. Depois de ter colocado extensões no cabelo, o que levou muitos fãs a questionarem o gesto, por os cabeleireiros estarem encerrados por causa da pandemia, a diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal lida, agora, tal como a N-TV anunciou há dois dias, com o “ajuntamento” que provocou na Altice Arena: a sala de espetáculos lisboeta está a ser o palco das gravações do novo programa da TVI “All Together Now”, que reúne mais de 100 pessoas. A TVI já veio desvalorizar o caso e garante que todas as medidas de segurança estão acauteladas.

A N-TV pediu explicações à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS) mas, até agora, o organismo ainda não confirmou se foi notificado do ajuntamento de centenas de pessoas na Altice Arena.