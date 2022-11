Cristina Ferreira subiu ao palco da Web Summit e já aponta ao Brasil

Cristina Ferreira foi uma das oradoras da edição deste ano da Web Summit e se em 2021 surpreendeu ao subir ao palco com bifanas, este ano ensinou o verbo “To Be” à plateia. Segue-se o Brasil.

O tema do discurso da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI foi liderança: “O que faz um bom líder?”, foi o nome da conferência.

De forma a explicar o significado de sucesso, Cristina Ferreira decidiu conjugar o verbo “To Be”, “ser/estar” em português.

“Para ser líder tens de saber quem és. E só há uma forma de ser bem sucedido: ser verdadeiro. É a verdade que te protege”, referiu.

A comunicadora explicou ainda que “o falhanço é o primeiro passo para o sucesso” e confessou: “Quando eu não falho é porque não estou a fazer nada de novo”.

“Houve uma altura da minha vida em que as pessoas diziam que tudo o que eu tocava transformava-se em ouro. Mas ganhar sempre não é divertido. Disse muitas vezes: deixem-me falhar. Temos de deixar a nossa zona de conforto. Se o teu sonho não funcionar é porque talvez não seja para ti. E está tudo bem. Tenta outro. Há pessoas que não veem outro caminho. Não temos de ter medo da mudança”, disse.

Durante o seu discurso, Cristina Ferreira aproveitou ainda para lembrar todo o seu trajeto profissional e todos os “nãos” da sua vida, garantido que “funcionaram bem”.

Já no que ao dinheiro diz respeito, a empresária afirmou ter um salário “fantástico” mas garantiu que quando recebia apenas 500 euros trabalhava com o mesmo entusiasmo, pois fazia o que amava.

Já nas redes sociais, Cristina Ferreira fez várias partilhas de forma a assinalar a sua presença na Web Summit.

“O falhanço é o primeiro passo para o sucesso. És rico quando és feliz. Tu és o líder da tua vida”, escreveu Cristina Ferreira como legenda.

Outra novidade prende-se com o evento que se irá realizar no Brasil em 2023. “Sim, serei oradora no Web Summit do Brasil, no próximo ano, em maio. A honra de pisar um palco de tamanha importância e destaque mundial acrescenta-me responsabilidade. Tentarei sempre fazer melhor. Para honrar-me e honrar o país que represento”, escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais.