Criticada por usar coroa na cabeça, Cristina Ferreira obrigada a explicar porque escolheu visual de rainha

Nem a milhares de quilómetros de distância, no Dubai, Cristina Ferreira se livra da polémica. Desta vez, é a coroa em cima da cabeça que está a originar muitas críticas nas redes sociais.

Já foi a “rainha” das manhãs, na TVI e na SIC e, agora, quer voltar a sê-lo e, enquanto as audiências do quarto canal não sobem, Cristina Ferreira dá um ar da sua graça no mais recente visual… com uma coroa em cima da cabeça, que já usou este domingo no programa “All Together Now”.

Muitos seguidores não gostaram e consideraram “um exagero”, o que levou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI a ter que se justificar nas redes sociais, sobretudo depois de ler “achas que és mais importante que as outras!”.

“Esta coroa foi-me dada por uma mulher. Uma mulher com a qual me cruzei um dia no aeroporto da Turquia e que, sendo portuguesa a viver lá, me cumprimentou e ali a conheci”, recordou Cristina Ferreira nas redes sociais.

“Passei a segui-la no Instagram a ponto de lhe conhecer a história de superação e a partilhar num programa de televisão. Há uns meses disse-me que me queria dar um presente que tinha tudo a ver comigo”.

“Hoje coloquei na cabeça o carinho e o amor de alguém com quem me cruzei sem esperar. De uma mulher para outra mulher. Para alguns foi apenas mais um exagero meu. Para mim, que carrego tantas histórias e gente em mim, foi apenas um agradecimento. Porque não importam os que te querem ver mal. Importam os que te dão a mão. Todos os dias. Às vezes numa só mensagem. Obrigada Joana”, rematou a apresentadora da TVI.