Cuca Roseta no “Dança Comigo”, da RTP1

Cuca Roseta vai marcar presença neste domingo na grande final do concurso “Dança Comigo”, da RTP1.

A final do “Dança Comigo” acontece já no próximo domingo, na RTP1, com a cantora Cuca Roseta a juntar-se ao painel de jurados – Noua Wong, Sónia Araújo e Filipe La Féria -, como convidada.

As votações do formato apresentado por Sílvia Alberto decorrem ao longo da semana e são da responsabilidade do público e os finalistas são Isabel Silva, Marta Faial, Liliana Santos Ana Garcia Martins, João Mota, Catarina Maia, Tiago Castro, Carla Andrino, Mafalda Creative e Inês Aires Pereira.