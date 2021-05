Dalila Carmo chora a morte da avó. A atriz da TVI despediu-se da familiar nas redes sociais.

A intérprete, de 46 anos, recorreu ao perfil da rede social Instagram para homenagear a sua avó. Para ilustrar o tributo, Dalila Carmo publicou uma fotografia em que surge de braço dado com a familiar.

“Um dia não amanheceu. A minha avó. O meu amor”, pode ler-se na legenda.

Rapidamente, diversos amigos e caras conhecidas do público reagiram com mensagens de apoio. “Ohhhh… meu amor. A tua linda avó. As histórias que me contavas dela. O amor que lhe tinhas. Não tenho palavras. Abraço-te, só!” escreveu Sofia Grillo.

“Minha Dalila, meus sinceros sentimentos a ti e para toda família”, comentou a atriz brasileira Tássia Camargo.