Dalila Carmo: “Viajar sozinha é uma vocação como outra qualquer”

Concluídas as gravações da segunda temporada de “Pôr do Sol”, da RTP1, a atriz já partiu de Portugal rumo a diversas experiências, uma delas “dormir numa cela de um mosteiro”.

Dalila Carmo está de férias. A atriz viajou sozinha, algo que prefere, embora possa, ocasionalmente, encontrar-se com grupos. Concluídas as gravações da segunda temporada de “Pôr do Sol”, a intérprete falou à N-TV à margem da apresentação da série da RTP1, que se estreia a 8 de agosto, com o tema “viagens” sempre em destaque na conversa.

“Agora estou de férias, mas estou sempre em trânsito, que é o que me dá estabilidade, apesar de dar vertigens a muitas pessoas”, brinca Dalila Carmo, que garante que não vai “à maluca”. “Há coisas que têm de estar minimamente planeadas, porque gosto de viajar sozinha. Nos próximos tempos vai ser uma parte assim e outra com pessoas. Sozinha tenho de saber onde vou ficar – não posso chegar às duas da manhã a um lugar e não saber onde vou dormir”.

Mas, normalmente, a intérprete vai à aventura. “Há sempre uma parte da viagem fixa e há uma margem para o engano e para eu poder mudar de rota à última da hora. A minha irresponsabilidade é muito ponderada”.

A solidão é justificada. “Viajar sozinha permite-me fazer as coisas ao meu ritmo e estar sozinha é uma vocação como outra qualquer: posso fazer as minhas caminhadas e ler os meus livros. Gosto de lugares onde aparentemente não está lá ninguém, onde as pessoas me perguntam ‘como é que tu chegaste aí?’”

Os sítios de destino podem ser tão surpreendentes, que Dalila Carmo dá um exemplo. “Até vou dormir num mosteiro de monges, vejam lá. Achei uma cela e consegui maneira de lá pernoitar. Vou primeiro a um casamento na Bulgária e depois fico por lá”.

“Procuro experiências, mais do que resorts com cocktails”, acrescenta a intérprete, que desafia os jornalistas. “Se quiserem viajar podem contactar-me porque mesmo os países aos quais ainda não fui já tenho uma base de dados! Estou apta para organizar viagens ‘à la carte’”.

Profissionalmente, a atriz vai fazer uma pausa nos próximos tempos. “Vou parar em julho e agosto, estes dois meses. Tenho tido coisas boas e delego tudo no universo, o que for para acontecer vai acontecer. É uma liberdade, não tenho família, posso dar-me ao luxo de viver assim. Já vivi em stresse e quando estou nestas fases de intermitência quero aproveitá-la para coisas que me enriqueçam interiormente”, resume.

Quanto à participação especial em “Pôr do Sol 2”, prefere não se alongar. “Saí da minha zona de conforto e acho que nunca tinha feito nada semelhante. É um tipo de humor que não estamos habituados e uma nova experiência para toda a gente. E foi um convite inesperado, uma surpresa muito boa”.

“Não posso deixar spoilers, mas é uma participação muito especial para mim. Poder trabalhar com o Manuel Pureza (realizador) num projeto desta natureza, nesta sátira de novelas, é um privilégio e sinto-me muito feliz. Ele ligou-me a um domingo à hora de almoço e aceitei na hora!” remata.