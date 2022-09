Daniel Oliveira explica que série “Praxx” não está relacionada com a tragédia no Meco

Daniel Oliveira explicou, esta terça-feira, 6 de setembro, que a série “Praxx”, da OPTO, não está relacionada com a tragédia dos estudantes que morreram no Meco, em dezembro de 2013.

Durante a apresentação da nova temporada da SIC, no Capitólio, em Lisboa, o diretor de Programas da SIC esclareceu que a nova série, que se estreia a 9 de setembro, na plataforma de “streaming” OPTO, não está relacionada com os incidentes da Praia do Meco.

“A série é inspirada em eventos reais. As praxes são um evento real e é com base nesse contexto que criámos esta série, que é completamente original, com personagens originais e em cenários ficcionados”, começou por apontar.

“Portanto, não há nenhuma correspondência entre aquilo que vamos ver e personagens e acontecimentos que possam ter existido. Acredito e percebo que as pessoas possam fazer associações, até pela forma como as coisas são faladas, mas esta série é uma obra de ficção”, frisou.

O também apresentador salientou que se trata de um assunto relevante para a sociedade sobre o qual é necessário refletir. “Acreditamos que não deve ser esquecido e deve merecer também uma reflexão, é isso que a série vai procurar”, afirmou.

Vítor Parente Ribeiro, advogado das famílias das seis vítimas, já tinha adiantado ao “Jornal de Notícias” (JN) que não se percebe como não foram informadas sobre a criação desta série.

“Não conseguimos perceber como é que é possível realizar uma série, alegadamente, baseada na tragédia do Meco, sem contactar os pais dos jovens falecidos”, disse.