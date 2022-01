De volta ao trabalho, Sara Matos deixa o bebé com Pedro Teixeira

Sara Matos voltou nesta segunda-feira ao trabalho, semanas depois de ter dado à luz o primeiro filho. Pedro Teixeira ficou em casa a cuidar de Manuel.

De regresso ao trabalho. Depois de várias semanas em casa, de licença de maternidade, Sara Matos voltou à atividade e deixou o recém-nascido Manuel ao cuidado do pai, Pedro Teixeira.

“… E as saudades que eu já tinha de pegar no meu carrinho e vir trabalhar”, admitiu a atriz no perfil de Instagram.

“Hoje é dia de gravar SIC K. O Manelito ficou com o pai, por isso, aproveitamos”, rematou Sara Matos.