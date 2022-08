Depois de críticas, Fernando Daniel esclarece o cancelamento do concerto

Depois de ter sido alvo de críticas nas redes sociais, Fernando Daniel esclareceu o cancelamento do concerto em Boticas, Vila Real.

O artista começou por lembrar, no perfil de Instagram, que, no início da sua carreira, tocou em bares, rodeado de fardos de palha e encostado a uma máquina de gelados. O artista salientou que o mais importante é o amor à música.

“Já atuei em bares, na rua, rodeado de fardos de palha, encostado a uma máquina de gelados. Sempre com gosto e admiração pela música. Não nasci num berço de ouro nem com o rabo virado para a lua. Não venho de uma família rica, sei que o pouco pode ser muito, basta ser feliz com o que se tem. Portanto, jamais pedirei aquilo que não mereço”, escreveu.

“O palco no seu centro é composto por uma estrutura. As TRUSS que compões essa estrutura que serve para segurar ledwall, luz, robótica, adereços etc. As TRUSS que lá estavam não eram indicadas para o material necessário. Estavam a segurar quase o dobro do que é permitido, portanto, estavam em sobrepeso e a forçar em demasia os pontos de sustentação da mesma. Quebrando os pontos de sustentação passa a não haver sustentação, não havendo sustentação as TRUSS caem”, explicou.

O intérprete adiantou que se as TRUSS caem podem”efetivamente acabar com a vida de alguém”. “Jamais poderia pôr em risco a minha vida, a vida da minha equipa e, consequentemente, a vossa também”, acrescentou.

“Quando cheguei às 16h para fazer soundcheck, foi-me informado que o palco ainda estaria a ser preparado e por isso é que a minha equipa ainda não teria montado nada. Estranhei e questionei porque é que o horário não estava a ser cumprido. Ao que me foi explicado pela minha equipa que estariam a tentar resolver a sustentação das TRUSS que claramente estavam em sobrepeso”, lembrou.

“Durante a tarde tentou-se encontrar uma solução que tornasse o palco seguro. Não foi encontrada. A minha equipa pediu a intervenção da proteção civil de alguém com capacidades técnicas para analisar a situação do palco que nos desse garantias de que era seguro estar debaixo das TRUSS sem se correr perigo de vida. Não foi possível ter alguém qualificado que desse essa garantia”, prosseguiu.

Fernando Daniel e a restante equipa decidiram não ir para a frente com o concerto para não colocar ninguém em risco de sofrer um grave acidente. No entanto, estiveram até quase à hora do espetáculo (23h30) a tentar arranjar uma solução.

Sobre as críticas, o cantor assegurou que também ficou revoltado: “Não foram os únicos a ficar revoltados. Eu também fiquei. Após o meu comunicado, soube que no recinto ninguém alertou o público de nada. Algo que é competência da organização. Ainda assim, peço desculpa a todos os que sentiram, e bem, ignorados e desrespeitados por esta falta de informação”.