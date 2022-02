Diogo Amaral e Jessica Athayde voltam a viver juntos por causa da pandemia

O ator de “Terra Brava” (SIC) mudou-se, provisoriamente, para a casa da antiga namorada para poder estar mais tempo ao lado do filho de ambos, Oliver.

Mesmo depois de terem terminado a relação, que resultou na chegada de um filho, Oliver, Jessica Athayde e Diogo Amaral nunca esconderam que a amizade de ambos nunca acabou.

A prova disso é que o ator da novela da SIC “Terra Brava” se mudou, provisoriamente, para casa da atriz, para estar junto do filho de ambos, Oliver, em tempos de pandemia da “Covid-19”.

Foi a própria atriz e ex-jurada do concurso da TVI “Dança com as Estrelas” que o revelou em declarações ao programa no Instagram do humorista Bruno Nogueira. “Ele está a dormir na sala”, reconheceu Jessica Athayde.

Também o ator reconheceu, nas redes sociais, estar “na casa de Oliver”. “A matar saudades do meu Buda. O meu Instagram parece um infantário, mas é muito isto a minha vida. Viva o Oli”, acrescentou.