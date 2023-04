Diogo Piçarra e Mel Jordão mostram convites para o casamento e há um pormenor curioso

Diogo Piçarra e a namorada, Mel Jordão, mostraram nesta terça-feira os convites de casamento que vão enviar à família e aos amigos. E há um pormenor curioso.

É com uma imagem da Torre Eiffel, em Paris, França, que os convites de casamento de Diogo Piçarra e de Mel Jordão vão seguir para os amigos e família, revelou o casal nesta terça-feira nas redes sociais. Foi perto deste local que o músico pediu a “mão” da companheira.

“… E começámos a entregar os nossos convites. Hoje mostro-vos um pouco dos detalhes e em como o storytelling é tão importante no dia do nosso casamento: os convites são todos impressos em termo-estampagem e os cunhos foram gravados a foil dourado com brilhos no nosso nome e data”, referiu Mel Jordão.

“Os envelopes são de papel algodão 100% artesanais, e o desenho da Torre Eiffel com a ponte é a exata localização onde o @diogopicarra me pediu em casamento”, lembrou.

“O lacre é de cera quente e por isso é maleável e não parte. (…) Está perfeito? Sim ou Sim?”, concluiu a namorada de Diogo Piçarra.

O casal vai casar-se no dia 3 de setembro deste ano.