Dolores Aveiro chora ao ler mensagem de Cristiano Ronaldo (foto)

Dolores Aveiro não segurou na tarde desta sexta-feira as lágrimas ao ler a mensagem de parabéns do filho Cristiano Ronaldo nas redes sociais.

Todos os anos o CR7 dá os parabéns à mãe, que celebra o aniversário no último dia do ano mas, desta vez, Dolores Aveiro comoveu-se com as palavras do jogador do Manchester United.

“Muitos parabéns à melhor mãe do Mundo, uma guerreira que sempre me ensinou a não desistir, a melhor avó que os meus filhos alguma vez poderiam sonhar ter…”, começou por escrever Cristiano Ronaldo.

“Amo-te muito, minha mãe! Beijo!”, acrescentou o “internacional” português do Manchester United nas redes sociais.

As lágrimas da mãe foram captadas por Katia Aveiro, que desafiou a matriarca da família a procurar o perfil de Instagram do jogador.

O dia de aniversário de Dolores Aveiro está a ser passado em família, como é habitual e a empresária quis estar no seu melhor para o “réveillon” e foi ao cabeleireiro durante a tarde.