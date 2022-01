Dragão revelado no programa “A Máscara” (SIC)

O Dragão foi revelado no programa deste sábado de “A Máscara”, na SIC. Por detrás do fato esteva… Fernando Pereira.

Mais uma emissão, mais uma cara conhecida desmascarada no formato da estação de Paço de Arcos. Desta vez, dentro do fato do Dragão encontrava-se o cantor e produtor Fernando Pereira.

Os jurados César Mourão, Jorge Corrula, Sónia Tavares e Carolina Loureiro acertaram nos seus palpites. “O homem das mil vozes”, disse o apresentador João Manzarra depois de revelada a identidade.

Nas redes sociais, vários internautas também acertaram os seus palpites. “Já sabia desde o primeiro programa”, comentou uma seguidora. “Gostei muito mas eu conheci a voz. O seu talento é indescritível. Parabéns!” comentou outra.