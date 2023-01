Drama num aquário: Mário Daniel agradece a quem o salvou durante espetáculo

O ilusionista Mário Daniel apanhou um susto durante um número num aquário no seu último espetáculo, “Minutos Mágicos”, apresentado ao vivo no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e agradeceu agora a quem o salvou.

O mágico colapsou em palco e foi ajudado por uma pessoa da sua equipa. Nas suas redes sociais, Mário Daniel agradeceu o gesto.

“Obrigado a todos pelas simpáticas mensagens de preocupação que me têm chegado! Estou bem, totalmente recuperado e pronto para todos os espetáculos que ainda aí vêm”, começou por referir.

“Aproveito para agradecer também a toda a minha incrível equipa, que, com toda a prontidão e rapidez, me tirou do aquário assim que se apercebeu de que algo não estava bem – devo-lhes o facto de agora estar aqui para contar a história. Só com pessoas assim é que é possível fazer um espetáculo verdadeiramente diferente, sem ‘truques’ ou medo de arriscar!”, disse ainda.