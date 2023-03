Dupla expulsão em “O Triângulo”: Dário e Afonso Vaz fora do “reality show” da TVI

A noite deste domingo na TVI ficou marcada pela dupla expulsão dos participantes Dário e Afonso Vaz do “reality show” “O Triângulo”.

Duas expulsões na gala deste domingo do quarto canal. A apresentadora Cristina Ferreira e a TVI surpreenderam com a possibilidade de dois concorrentes abandonarem “O Triângulo”.

Os telespetadores começaram por escolher Dário Pinto para abandonar o “reality show” com 53 por cento dos votos. Já Afonso Vaz reuniu 64 por cento. “Quem me conhece sabe que fui eu mesmo. Estou muito orgulhoso daquilo que fiz”, garantiu o este último no final do programa.

Já Dário Pinto afirmou: “Não há pessoas melhores ou piores para um ‘reality show’. Somos todos diferentes”.

Quem acabou por beneficiar com a saída destes dois jogadores foram os outros nomeados da noite deste domingo: Nuno Belchior (16 por cento), Tamara Rocha (15 por cento), Alice Santos (20 por cento) e Tiago Feliciano (36 por cento) ficam, pelo menos, mais uma semana na “casa mais vigiada do país”.