D’ZRT vão voltar com espetáculo em 2023

Os D’ZRT vão voltar aos palcos com um espetáculo em 2023 na Altice Arena, em Lisboa. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela banda.

Eles estão de volta. Anos depois de terem interrompido uma carreira de sucesso devido à morte de um dos elementos da banda, Angélico Vieira, num acidente de viação, os D’ZRT estão de volta com um espetáculo no próximo ano na Altice Arena, em Lisboa.

Paulo Vintém, Cifrão e Edmundo, os restante membros do grupo que nasceu na série juvenil “Morangos com Açúcar”, deram a novidade, na noite desta sexta-feira, com uma atuação em direto no “Jornal das 8”, da TVI.

Volvidos 13 anos desde o último álbum, o concerto vai acontecer na sala lisboeta no dia 29 abril de 2023.

Recorde-se que, em dezembro do ano passado, Cifrão, Edmundo e Paulo Vintém juntaram-se para um programa especial na TVI Ficção, o que já dava a entender que a banda poderia regressar em breve aos palcos.