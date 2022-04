Em lágrimas, atriz Sofia Ribeiro fecha restaurante em Lisboa

A intérprete não resistiu à pandemia e o negócio que tinha nas Avenidas Novas está, para já, encerrado. Sofia Ribeiro admite que chorou e espera ainda recuperar o seu “Filosofia”.

As perguntas insistentes dos seguidores nas redes sociais nos últimos dias tornaram-se incómodas e Sofia Ribeiro revelou ontem, finalmente, que o café/restaurante que tem nas Avenidas Novas, em Lisboa, o “Filosofia”, está fechado, por não ter resistido ao período de confinamento motivado pela Covid-19.

“Sim, o ‘Filosofia’ encontra-se fechado e, neste momento, sem perspetivas de reabrir. É um tema que já me deixou muito triste e já chorei muito, porque é um projeto e um sonho de vida que saiu do corpo e da alma, não foi só um investimento financeiro, foi um investimento pessoal muito grande e é muito duro”, começou por justificar aos fãs a atriz que está a gravar a nova novela da TVI, “Amar Demais”.

Antes da pandemia as perspetivas eram animadoras, algo comprovado pela reportagem da N-TV no local que, por o espaço se encontrar perto da redação, constatou, por variadas vezes, que a clientela era muita e, sobretudo, jovem, nomeadamente muitos universitários da zona do Campo Grande. “Estava tudo a correr muito bem, as perspetivas eram as melhores, era um projeto vencedor, mas, infelizmente, não estávamos preparados para isto que o país e o mundo estão a viver, ainda para mais quando falamos de restauração”.

“É muito difícil. O nosso balão de oxigénio era muito pequeno, estávamos abertos há um ano, agora seria o ano de começar as coisas a evoluir e recuperar o investimento, até abrir novos espaços e depois acontece este pandemia”, lamentou-se a intérprete do quarto canal, que não se conforma: “Tenho um espaço para 34 pessoas e, nas condições atuais, só posso sentar metade. Como é possível fazer face aos gastos?”

A esperança é, ainda assim, a última a morrer: “O ‘Filosofia’ está fechado, mas ainda estou a tentar perceber o que posso fazer para o reabrir. Mas não posso estar a descapitalizar-me sem retorno”, concluiu Sofia Ribeiro.