Sara Norte assinala aniversário de namoro: “Somos o equilíbrio um do outro”

A história de amor de Sara Norte e Vasco Vala começou há oito anos. A comentadora do “Passadeira Vermelha”, assinalou a data nas redes sociais.

O amor começou nos “bastidores de uma rodagem em Seia”. Sara Norte partilhou algumas imagens com o companheiro, Vasco Vala, da altura em que eram apenas amigos.

“Quando olho para trás, vejo o quão especial tem sido este caminho a dois. Não acredito em relações perfeitas e a nossa passou por grandes provações, mas estamos aqui, mais fortes que nunca e prontos para continuarmos a ser namorados, mas mais importante: sermos companheiros de vida”, escreveu na legenda da publicação.

“Agradeço todos os dias por te ter a meu lado e por nunca teres desistido de mim, mesmo quando era o mais fácil. Se há coisa que valorizo é a lealdade e o amor que me mostras todos os dias”, acrescentou.

A comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, explicou que os dois têm “personalidades completamente distintas”. “Somos o equilíbrio um do outro. Tenho muito orgulho do ‘meu homem’ e de dia para dia sinto que crescemos juntos e que te amo cada vez mais. Parabéns a nós ‘Dingo’!”, rematou.