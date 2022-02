Emanuel falha “Domingão” por ter testado positivo à covid-19

Emanuel vai falhar a emissão deste domingo à tarde, 13 de fevereiro, do programa “Domingão” por ter testado positivo à covid-19.

O cantor, que habitualmente integra o elenco de comentadores do formato das tardes de domingo, recorreu ao perfil de Instagram para revelar que está infetado com o novo Coronavírus.

“Meus amigos e amigas é com muita pena que vos informo que, apesar de todos os cuidados que tomo diariamente, infelizmente amanhã não poderei estar presente no camião do ‘Domingão’ pois testei positivo à covid-19”, contou.

De seguida, o artista deixou um apelo aos seguidores para terem cuidado com o vírus: Apelo a que tomem todas as devidas precauções e cuidem-se porque saúde é felicidade!” alertou.

“Estarei a acompanhar o nosso camião pela TV através da SIC e espero que todos vocês também, pois seremos muito bem representados e haverão imensas surpresas! Beijinhos”, rematou.