Emanuel já tinha contratado escolta que levou Luciana Abreu aos Globos

Um dia depois da polémica escolta de Luciana Abreu pela PSP até aos Globos de Ouro, o cantor esclareceu ao JN que a autoridade foi contratada pela sua empresa anteriormente para trabalhar no domingo até às 20 horas.

A chegada de Luciana Abreu à gala dos Globos de Ouro, da SIC, no passado domingo, com direito a escolta de mota de dois agentes da PSP, indignou as redes sociais, que não perdoaram o facto de a artista e cantora ter furado o trânsito que se acumulava a essa hora entre as Amoreiras e o Marquês de Pombal, em Lisboa, num “tratamento de luxo”, segundo alguns comentários.

O JN revela agora que apesar de os holofotes estarem sobre artista, foi, na verdade, a empresa do cantor Emanuel, a AM Produções, que pagou à PSP para um serviço anterior e que os apresentadores do “Domingão” aproveitaram para chegar a tempo à Rua das Portas de Santo Antão, local da cerimónia.