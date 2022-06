Estão abertas as inscrições para o novo “Big Brother”

A TVI acaba de abrir as inscrições para o novo “Big Brother”, menos de uma semana depois de Bruna Gomes ter vencido o “Desafio Final”.

Não perdeu pela demora. Menos de uma semana depois de ter consagrado Bruna Gomes como a grande vencedora do “Desafio Final”, Cristina Ferreira já abriu as inscrições para o novo “Big Brother”, desta vez com desconhecidos, e que deverá ir para o “ar” na TVI em setembro, durante a “rentrée” televisiva.

“A edição ‘Desafio Final’ do ‘Big Brother’ terminou no passado domingo, 5 de junho, e as portas da casa mais vigiada do país estão prestes a abrir novamente”, informa a TVI, em comunicado.

“As inscrições para o novo ‘Big Brother’ já estão disponíveis. Se quer ter uma nova experiência social, aproveite a oportunidade e participe no casting através do site da TVI”, conclui a estação de Queluz de Baixo.

Recorde-se que, na última gala, Cristina Ferreira tinha desejado “boas férias e bom descanso” ao “Big”, dando a entender que a voz da “casa mais vigiada do país” iria regressar em breve.