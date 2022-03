Festival da Canção: Já só tem um mês para se inscrever. Há quatro vagas

O “Festival da Canção” 2022 ainda tem vagas para preencher, mas as inscrições para este certame terminam dentro de um mês.

Até ao dia 21 de outubro, os cidadãos “anónimos” podem enviar as suas canções para o apuramento da edição do próximo ano, que se realizará em fevereiro e março. No total, são quatro as vagas a preencher por quem sempre teve o sonho de concorrer e poder vir a representar Portugal na “Eurovisão”.

Os interessados devem submeter um ficheiro de áudio com a música para o e-mail: [email protected] Para que a candidatura seja válida, os concorrentes também devem fornecer os seguintes dados: nome completo, nacionalidade, residência, data de nascimento e número de contacto telefónico.

“Poderão concorrer a estes lugares todos os cidadãos de nacionalidade

Portuguesa ou residentes no nosso País, tenham ou não trabalhos publicados, incluindo,

mas sem limitar, os Portugueses que vivem fora de Portugal, bem como cidadãos de

outras nacionalidades que residam em Portugal”, pode-se ler no regulamento do festival.

Os restantes 16 autores serão convidados pela estação de televisão pública e deverão convidar os intérpretes para o tema que irão produzir. Neste caso, as canções têm de ser entregues até ao dia 31 de outubro.

“O prémio para a canção vencedora será a participação do(s) intérprete(s) no ESC 2022, em Itália, com deslocação, estadia e alimentação incluídas. O prémio para a composição da música e para a autoria da letra da canção vencedora será de € 1.500,00 (total)”, lê-se no regulamento.

O Festival da Eurovisão está marcado para maio de 2022, em Itália.