Estreia do “Big Brother” apontada para setembro com concorrentes anónimos

A estreia do “Big Brother”, da TVI, está apontada para 12 de setembro e os concorrentes deverão ser anónimos, num programa que se pretende duro e exigente.

A notícia é avançada na última edição da revista “TV 7 Dias”: o “Big Brother” volta à antena a 12 de setembro, depois do final de “O Amor Acontece”, com anónimos e grandes histórias de vida, adianta uma fonte do canal à publicação semanal de televisão.

Segundo a “TV 7 Dias”, a TVI vai apresentar 16 galas e um regresso ao passado e à essência do “reality show” mais conhecido do mundo: “um conceito original, mais duro e exigente”, que deve terminar, como habitualmente, na noite de passagem de ano.

Resta saber quem será ou serão os apresentadores, já que Cláudio Ramos e Teresa Guilherme – e os dois em conjunto -, conduziram as últimas três edições.

Recorde-se que o último “Big Brother” foi ganho por Joana, com o ex-namorado Bruno Savate a posicionar-se em segundo lugar.