Estreia hoje o “Big Brother 2024”. Recorde os vencedores das edições anteriores

Em noite de estreia do “Big Brother 2024”, a N-TV relembra os vencedores das edições anteriores do “reality show” da TVI.

O “Big Brother” chegou a Portugal no dia 3 de setembro de 2000. A primeira edição, conduzida por Teresa Guilherme, com a ajuda de Pedro Miguel Ramos, ficou marcada pelo famoso pontapé do Marco a Sónia. Marta Cardoso, que irá conduzir o “Extra” do “Big Brother 2024”, fez parte do primeiro leque de concorrentes.

Desde então, o “reality show” da TVI já foi apresentado por Cláudio Ramos, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira. Em 2010, a estação de Queluz de Baixo estreou um novo formato, “Casa dos Segredos”, que foi exibido durante vários anos. O regresso do “BB” deu-se em 2020, com o objetivo de celebrar o 20º aniversário.

Em dia de estreia, a N-TV recorda os 17 vencedores das edições anteriores do “Big Brother”, incluindo o “Big Brother Famosos” e outras ramificações.

Lista de vencedores do “Big Brother”

Primeira edição (2000): Zé Maria

Segunda edição (2001): Henriques Guimarães

Terceira edição (2001): Catarina Cabral

Big Brother Famosos 1 (2002)- Ricky Vieira

Big Brother Famosos 2 (2002)- Vitor Norte

Quarta edição (2003): Fernando Geraldes

Big Brother VIP (2013)- Pedro Guedes

Big Brother 2020 – Soraia Moreira

Big Brother – A Revolução (2020) – Zena Pacheco

Big Brother 2021 – Ana Barbosa

Big Brother Duplo Impacto (2021) – Joana Albuquerque

Big Brother Famosos 2022 – Kasha

Big Brother Famosos 2022 – 2ª edição – Bernardo Sousa

Big Brother Desafio Final (2022) – Bruna Gomes

Big Brother 2022 – Miguel Vicente

Big Brother 2023 – Francisco Monteiro

Big Brother Desafio Final 2 (2024) – Bruno Savate