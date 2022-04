Ex-“BB” Sónia Jesus está grávida: “Foi a reviravolta menos esperada da minha vida”

Sónia Jesus está grávida. A ex-participante do “Big Brother” vai ter outro bebé, que se junta às duas menores que tem em comum com o namorado.

Foi através de um vídeo romântico, ao lado do namorado, Vítor, e das duas filhas do casal, que Sónia Jesus anunciou que está à espera do terceiro filho. Durante as imagens captadas, a ex-participante do “Big Brother” leva, várias vezes, a mão à barriga.

“O meu interior tem um novo morador e no meu coração um novo amor. Deus é especialista em reviravoltas, esta foi a reviravolta menos esperada da minha vida, mas sem dúvida uma bênção”, escreveu a portuense nas redes sociais.

“Estamos a reviver tudo de novo e estamos a reviver amor, emoções, estamos muito felizes e estava na hora de partilhar a nossa felicidade com vocês”, acrescentou.

“Obrigado @vitosoares pela dedicação por todo o amor por todo o apoio por toda a felicidade diária. Obrigado pela família maravilhosa que construímos juntos, amo-vos! Agora somos nós os dois e mais três. ‘a conta que Deus fez’”, concluiu Sónia Jesus.