Exclusivo NTV: Diogo Carmona regressa à representação em “Golpe de Sorte”

É um dos segredos mais bem guardados da SIC e que agora revelamos: o ator Diogo Carmona, que ficou com o pé amputado na sequência de um acidente com um comboio, regressa à representação para entrar em “Golpe de Sorte”, da SIC.

Diogo Carmona está de regresso à ficção nacional, anos depois de se ter destacado em novelas como “Olhos nos Olhos”, “Floribella” ou “Dancin’ Days”.

O jovem ator, que foi notícia nos últimos meses – primeiro por ter entrado em “guerra” com a mãe por causa de dinheiro e, mais tarde, ter tido um acidente com um comboio, que o obrigou a amputar o pé direito -, vai integrar o elenco da nova temporada de “Golpe de Sorte”, da SIC, cujas gravações estiveram paradas devido à Covid-19, mas que vão voltar em breve.

“O Diogo Carmona vai entrar na terceira temporada de ‘Golpe de Sorte’. Depois da despistagem à Covid-19, no final do mês começam os exteriores e, no início de junho, arrancam para estúdio”, refere uma fonte em exclusivo à N-TV.

Em entrevista a Júlia Pinheiro, em fevereiro deste ano, Diogo Carmina garantiu que não tentou o suicídio: “Foi um acidente. Infelizmente estava no lugar errado à hora errado. Passava por ali várias vezes. É verdade que me arrastei”, referiu, na SIC.