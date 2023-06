Fadista Sara Correia é a nova mentora do “The Voice Gerações”

A fadista Sara Correia é a nova mentora do programa da RTP1 “The Voice Gerações”, que vai estrear em breve na estação do Estado.

Na noite deste domingo, Catarina Furtado revelou o nome da nova mentora da próxima edição do “The Voice Gerações”, que vai estrear-se brevemente na RTP1. Sara Correia é a nova mentora e vai juntar-se a Anselmo Ralph, Mickael Carreira e Simone de Oliveira.

“Foi com enorme prazer que recebi o convite da RTP para ser mentora na edição deste ano do ‘The Voice Gerações’. Sou grande fã do programa. Cresci numa família de fadistas e comecei a cantar fado pela influência da minha avó e da minha tia. Por isso, sei bem o que é cantar e respeitar a geração que nos antecede. Desejo muita sorte a todos os participantes e vou dar muita luta aos outros mentores para ter os melhores comigo”, refere Sara Correia.

“Sara Correia é uma fadista de corpo e alma e uma das vozes mais influentes e conceituadas da sua geração. A família ‘The Voice’ dá-lhe as boas-vindas. Foi a convidada especial da primeira Gala em direto e surpreendeu todos com a interpretação de ‘Cheira Bem, Cheira a Lisboa’ com todos os candidatos da noite”, refere um comunicado enviado às redações.