Famosos divertem-se na noite de São João no Porto

Os famosos divertiram-se na noite de São João no Porto. Houve quem estivesse na rua com as pessoas a festejar, quem andasse de barco e até quem trabalhasse.

Jorge Gabriel esteve com uma emissão especial com a RTP nas festas populares do Norte do país. No perfil de Instagram, o apresentador partilhou uma fotografia ao lado da colega Sónia Araújo.

Já Cláudia Jacques esteve com o companheiro, Belmiro Costa. “São João nos Guindais, Porto”, escreveu.

Por sua vez, o antigo jogador de futebol Vítor Baía e o presidente do FC Porto Jorge Nuno Pinto da Costa passearam numa pequena embarcação pela ribeira do Porto.

“E só o Porto é Campeão. Todos falam e ninguém gosta. Levam com o Conceição. O Macaco e o Pinto da Costa”, pode ler-se na legenda do ex-atleta.

Quem também andou a passear numa embarcação foi Cristina Ferreira. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI aceitou o convite divertiu-se num cruzeiro de Mário Ferreira.

“No Porto para o São João”, escreveu a também apresentadora na legenda.