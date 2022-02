Fátima Lopes: “Ainda estou a digerir saída da TVI”

Fátima Lopes esteve na rubrica “Cara Podre”, da RFM, a responder a algumas perguntas e ainda não foi desta que quebrou o tabu sobre a sua saída da TVI.

“Isto não é fazer do tema um tabu, acho que há tempo para tudo e ainda estou no meu tempo de digerir as coisas e de as arrumar dentro de mim”, começou por referir a apresentadora na RFM.

“Não é que haja nenhum fantasma, que fique claro. Não estejam à espera do dia que eu falar disto que aconteceu uma coisa magalómana”, acrescentou. Se, por hipótese, houvesse um convite para regressar à estação, “neste momento não fazia sentido voltar para a TVI”.

“Solteira”, Fátima Lopes explicou o que valoriza numa relação. “Primeiro tem de haver respeito, solidariedade entre as duas pessoas; depois ter uma pessoa alegre ao nosso lado, é uma coisa que dá muito ânimo. Por outro lado, reconhecer o valor do outro e ajudar. E, finalmente, capacidade de comunicar – não podem ser pessoas viradas para o umbigo”.

A concluir, a comunicadora assumiu que não gosta de estrelas nem de vedetas. “Não tenho paciência para gente armada em estrela. Estrelas há no céu e se Deus pôs estrelas no céu por algum motivo foi. Quando vejo pessoas com ataques de estrela ou vedetismo viro a boneca!”, garantiu.