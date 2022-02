Fátima Lopes diz que não se arrepende de ter saído da TVI: “Não tinha plano B, zero!”

Fátima Lopes esteve na tarde desta quinta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha, no seu regresso à TVI. A comunicadora garante que não se arrepende de ter saído do canal.

Quase um ano depois de ter saído da TVI, Fátima Lopes regressou à sua antiga “casa” televisiva para uma conversa intimista com Manuel Luís Goucha. E a entrevista começou com uma garantia: a apresentadora não se arrepende, dez meses depois, da decisão que tomou.

“Não me arrependo de ter saído. Não há nada que me faça questionar sobre isso. O assunto estava refletido”, começou por referir Fátima Lopes no programa “Goucha”.

“Tens de provar que tens outras competências e ser humilde a pedir oportunidades”, acrescentou a comunicadora que, nestes meses, lançou um livro, um programa de cozinha no YouTube com o chef Vítor Sobral, dá palestras e participa ainda no projeto digital “Mudar para Melhor”.

“A minha felicidade já não estava aqui (na TVI). Mas não tinha mesmo plano B, zero, só um livro que estava a escrever”, assegurou a ex-apresentadora do quarto canal, que , num olhar para o passado recente, deixou uma certeza: “Tinha saudades de fazer televisão a sorrir”.