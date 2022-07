Fátima Lopes estreia-se em série documental na SIC Mulher

Fátima Lopes vai estrear-se no formato de documentário com a nova séria da SIC Mulher “Mudar para Melhor”, que chega à antena a 31 de julho, às 12.30 H.

Depois de quase 30 anos de experiência enquanto apresentadora, Fátima Lopes conduz, pela primeira vez, uma série documental que tem como objetivo “intervir de forma positiva na transformação e dignificação do talento em atividades profissionais consideradas pouco atrativas”.

“‘Mudar para Melhor’ é o que todos desejamos! Saber que me é dada a possibilidade de contribuir para a mudança de perceção, oferecendo uma nova e entusiasmante visão sobre as profissões mais tradicionais e intervir ativamente na valorização de pessoas e atividades é, simplesmente, um privilégio”, disse a comunicadora, em comunicado.

“O programa aborda temas fundamentais para a sociedade e para a economia portuguesa e por isso mesmo, aceitei dar o meu contributo. Vejo, sempre, um novo desafio como uma oportunidade para dar mais de mim e contribuir para um mundo melhor”, concluiu.

A série, que nasceu no canal digital Empower Brands Channel, alcançou mais de quatro milhões de pessoas e dá agora o salto para a grelha da SIC Mulher.

Com uma primeira temporada de seis episódios dedicados às atividades profissionais ligadas ao mar e ao setor da pesca, a estreia da série conta com o apoio do Programa Mar 2020, cuja missão consiste em permitir o desenvolvimento de processos inovadores e impulsionadores de ecossistemas sustentáveis, quer do ponto de vista ambiental e social.

Em cada episódio, Fátima Lopes vai aprender uma nova profissão (mariscadora da Ilha da Culatra, pescadora de Caxinas e Sesimbra, bióloga Marinha na Ria de Aveiro, preparadora de Conservas de Peixe em Matosinhos, ou ainda, técnica de Aquacultura no Alvor.