Fato usado por Maria João Abreu em leilão solidário

O fato usado por Maria João Abreu na peça “A Rainha do Ferro Velho” foi vendido num leilão solidário.

O teatro Politeama e o encenador Filipe La Féria associaram-se à emissão solidária da Rádio Renascença, “Três por Todos”, para leiloar um fato usado pela atriz, que morreu há um mês.

O leilão da peça usada na comédia “A Rainha do Ferro Velho” tem como base de licitação 350 euros, sendo que o valor reverte para a União Audiovisual.

Segunda uma publicação de Filipe La Féria no Facebook, o “fato é de alta costura, composto por três peças: calças pretas, camisa bege com bordados e corpete de seda selvagem com saia comprida”.